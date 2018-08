Massale eendensterfte door mogelijk botulisme in Deventer

Het aantal dode eenden door mogelijk botulisme in de vijvers van de Rivierenwijk in Deventer loopt hard op. Behalve in het Venenpark zijn nu ook in de Holterkolk eendenkadavers opgeruimd.

Waterschap Drents Overijsselse Delta meldde gisteren nog zo'n twintig dode eenden in de Rivierenwijk te hebben geborgen. Vandaag was die teller aan het eind van de dag opgelopen tot vijftig gestorven eenden. Volgens woordvoerder Klaas Jansen komt dat onder meer doordat nu ook in de Holterkolk dode eenden zijn aangetroffen. Vrijwel iedereen, ook het Waterschap, gaat er vanuit dat de dieren sterven door botulisme.

De officiële diagnose laat echter nog even op zich wachten, omdat daarvoor eerst laboratoriumonderzoek gedaan moet worden. Volgens Jansen kan het Waterschap weinig doen tegen botulisme, behalve voortdurend de dode dieren opruimen. ,,Dat doen we al en blijven we doen, onder meer met behulp van kano's.'' Botulisme is namelijk eer besmettelijk voor dieren. Besmetting van mensen komt zelden voor.

Wat is botulisme?