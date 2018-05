Massale zoektocht in Deventer naar verdwenen hondje Bekko

De 78-jarige bewoner van de Kortelingstraat in Deventer kan er niet van slapen. Zijn enige huisgenoot, Bekko (8), wordt al sinds woensdag 16 mei vermist. Ondanks een massale zoektocht is er niets van het hondje vernomen.

De eigenaar van Bekko dacht dat zijn achtertuin hermetisch was afgesloten, maar toch is de kleine deugniet erin geslaagd te ontsnappen. In een schutting is een gaatje ontdekt. Vermoedelijk heeft hij kans gezien om via die uitweg naar de tuin van de buurvrouw te glippen. Zijn baasje zag hem nog trippelen aan de voorkant van het huis, maar daarna verdween Bekko uit zijn gezichtsveld. Vervolgens moet hij vanuit de wijk Zandweerd de wijde wereld in zijn getrokken.

Signalement

Het signalement van Bekko: een wit met zwarte shih-tzu, zij het wat klein voor zijn ras. Hij is net bij de trimster onder behandeling geweest en is gechipt. Bekko heeft last van een oorontsteking waardoor hij mogelijk wat met zijn kop schudt. Ten tijde van zijn vermissing droeg Bekko geen halsbandje.

Er is inmiddels een massale zoektocht op touw gezet, met steun van de stichting Waar Is Onze Angel, die gespecialiseerd is in de opsporing van weggelopen honden. Ook zijn er flyers uitgedeeld in diverse winkelcentra in Deventer. Tot dusverre is alles tevergeefs gebleken.

IJsselkade

Volgens de dochter van de eigenaar die de zoektocht coördineert, is Bekko op 16 mei op de IJsselkade waargenomen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van het dier. Er is nog wel een waarneming gemeld in Colmschate, maar dat betrof waarschijnlijk een kat.

Wie Bekko heeft gevonden of nadere informatie kan verschaffen, wordt verzocht contact op te nemen: 06-13951560.