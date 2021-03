Matras vat vlam in appartement Bursestraat in Deventer: bewoners niet thuis

De Gier jaagt op Deventer prooi: ‘GA Eagles heeft z’n zwaktes en aan elke mooie serie komt een einde’

29 maart Voor Jack de Gier ging vorig jaar mede door corona een nieuwe wereld open. Even los van voetbal, tijd voor gezin en een leven op het water. Maar na acht maanden aan de zijlijn is de oud-trainer van Go Ahead Eagles weer volledig in zijn element als coach van FC Den Bosch.