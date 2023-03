Maurice de Hond haalt bakzeil bij rechter: podcast en film over Deventer moordzaak blijven te horen en zien

Hoe een rondweg de horeca van de kaart veegt in Wesepe (maar het dorp wel verlost van 20.000 auto's)

De bakker is er nog en de kapper ook. Maar de slager is weg, de Chinees bestaat niet meer en de deuren van een café-restaurant zijn ook gesloten. De Raalterweg in Wesepe is na de aanleg van de nieuwe rondweg een doodse straat van Oost-Duitse allure.