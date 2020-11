Maximaal negen windmolens extra in Deventer en die komen dan langs de A1

Eén iemand in de rij voor de MediaMarkt op Black Friday in Deventer: ‘Ik dacht dat het druk zou worden’

10:16 De dranghekken staan klaar en de borden staan buiten: Black Friday, tot 50 procent korting. Toch bleven de klanten vrijdagochtend binnen. Geen rij voor de MediaMarkt in Deventer en ook in de rest van de stad oogt het rustig. Eén bezoeker stond om 7.55 uur verbaasd voor de deur. Ze had iets meer concurrentie verwacht.