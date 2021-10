Maximale score voor FC Zutphen, Twello maakt indruk tegen EGVV, FC RDC treurt na pijnlijke blessuretijd, corona bij Kon. UD

Steekproef: Bedrijven in Overijssel zijn koploper in lichtver­vui­ling

Overijssel is de dubieuze koploper in een onderzoek van natuur- en milieuorganisaties naar lichtvervuiling door bedrijven. Het percentage bedrijven dat na elf uur ’s avonds de lichten nog aan had, was in deze provincie met 87 procent het hoogst van Nederland.

28 oktober