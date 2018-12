McDonald's-baas Henk Koning blijft hongerig

Een avontuur dat begon met hamburgers bakken in een Armani-pak, is voor Henk Koning uitgemond in een ‘imperium’ van McDonald’s-filialen, in Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Zijn zesde zaak, de Scheg, opent tweede kerstdag. De kans is groot dat het daar niet bij blijft. ,,Dit geeft me zo veel energie.”