McDonalds Deventer opent over 9 dagen: nu nog een bouwput vol bouwvakkers

VideoOp elke vierkante meter in de nieuwe McDonalds De Scheg in Deventer zijn mensen aan het werk. De tientallen auto's op de parkeerplaats zijn louter van bouwvakkers. Overal staan bulldozers en hoogwerkers. Binnen staat de apparatuur hoog opgestapeld. Wie een uurtje binnen is, ziet het beeld veranderen: hier wordt dag in dag uit, het weekeinde door, keihard gewerkt.

Elk weldenkend mens schudt in de nieuwe McDonalds in Deventer ongelovig z'n hoofd. Dit kan niet goed gaan. ,,Over negen dagen gaan we open‘’, lacht eigenaar Henk Koning zijn tanden bloot. Om er aan toe te voegen: ,,Als ik dit proces niet eerder had gezien, had ik er ook een hard hoofd in gehad. Maar nu lig ik geen moment wakker. Dit komt goed‘’, is zijn rotsvaste overtuiging.

McDonalds-baas Henk Koning weet het zeker: Tweede Kerstdag gaat zijn zaak open. De tientallen bouwvakkers hebben nog negen dagen.

Hij loopt rond in wat straks restaurant is, langs de ramen waardoor de McDrive-bestellingen gegeven worden. ,,Inclusief derde raam: daar kunnen de mensen naartoe rijden als ze toch even moeten wachten. Hoeven mijn medewerkers niet meer naar buiten voor geparkeerde auto's.‘’ De dubbele Drive heeft straks een capaciteit om honderd auto's per uur aan te kunnen. In de keuken worden de grills geïnstalleerd. ,,Dertig seconde per burger. Een minuut voor een quarterpounder‘’, vertelt de man die de apparatuur aansluit.