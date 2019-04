'Meadow verpest het uitzicht’; overburen niet blij met rommelige horeca op stadsstrand Deventer

Bewoners van de Wellekade in Deventer vinden dat hun uitzicht wordt verpest door het pand van horecazaak Meadow op het nieuwe stadsstrand. Met name het rommelige gezicht en het wegblijven van wild in de omgeving is wat hen stoort. ,,Het lijkt wel een ouderwets woonwagenpark.''

Ze gunnen de nieuwe overburen veel en komen zelf ook uit de horecawereld, maar het gebouw van het nieuwe stadsstrand is Joke en Hidde Efde een doorn in het oog. ,,Het begon al met de aanleg van de bypass voor 'Ruimte voor de rivier', maar dit is weer een stap verder.'' Ze gaan er niet aan wennen, stellen ze. Ook zeggen ze te spreken namens andere Welle-bewoners.

‘Lijkt wel een woonwagenpark’

,,Een kolkje met eeuwenoude wilgen, hazenlegers en ooievaars", omschrijft Hidde Efde (76) zijn uitzicht toen hij 22 jaar geleden met zijn vrouw Joke (73) in de flat aan de Wellekade kwam wonen. ,,We hebben dit huis echt gekocht voor het uitzicht op de prachtige natuur aan de overkant'', zegt Joke. Sinds een tijdje is juist dat uitzicht volgens hen verstoord door de plaatsing van het gebouw op het nieuwe stadsstrand. ,,Het lijkt wel een ouderwets woonwagenpark.''

‘We gunnen ze wel iets’

Aanvankelijk had het echtpaar niets tegen op de plannen voor het stadsstrand. ,,Bij een stadsstrand dachten we aan enkel wat zand en ligplaatsen. In dat geval zou er weinig veranderen, omdat er in zomer altijd al mensen liggen. Dat is juist gezellig.''

Dat de plannen voor een bijgebouw er al een tijdje waren, is ze naar eigen zeggen wat ontschoten. ,,En we wilden het even afwachten, want misschien zou het meevallen. Als voormalig horecaondernemers gunnen we ze ook echt wel iets, maar we gunnen onszelf ook een mooi uitzicht vanuit onze woning.‘’

‘Beter bij de camping’

Niet alleen het gebouw, bestaande uit grote, gele containers, veroorzaakt ontevredenheid. ,,Die knalblauwe plaszuil, de zandzakken en de vuilnisbakken. Het oogt erg rommelig'', zeggen Joke en Hidde namens de buurt. Want ook andere buurtbewoners zijn geschrokken van wat er aan de overkant van de IJssel is neergestreken.

,,Aan ons mooie uitzicht is abrupt een einde gekomen. Online zagen we een plaatje van een mooi houten gebouw.'' Of ze het dan wel zouden kunnen accepteren? ,,Het zou er mooier uitzien, maar ook dan zou het wild volledig verstoord zijn. Een betere plaats zou bijvoorbeeld aan de andere kant van het IJsselhotel zijn, bij de camping.''