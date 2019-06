Medewerkers Deventer Schouwburg uiten hun zorgen in brief aan gemeenteraad

De medewerkers schrijven dat een ‘schouwburg van deze grootte onmisbaar is’ in Deventer. ‘Om onze taken op het huidige niveau te houden hebben wij meer financiële armslag nodig voor de exploitatie. Een daling van het huidige exploitatiebedrag brengt in gevaar wat in jaren is opgebouwd. Voordat dit weer hersteld is, zijn we vele jaren verder en is het maar de vraag of je het huidige niveau terug krijgt. Immers; het vertrouwen komt te voet en gaat te paard.’