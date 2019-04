Medewerkers Roto Smeets werken in het ongewisse stug door: geen nieuws is goed nieuws?

Officieel failliet. Maar de hoop is er op een doorstart. Dus werken de mensen in de Deventer drukkerij Roto Smeets stug door. Mocht curator Coen Houtman wel een overnamekandidaat vinden, is alles zoals het was. Maar de stilte is onbevredigend. ,,Wij weten ook nog niks. We zijn dus ook nog niet gestart met een mobiliteitsplan voor de mensen van Roto", zegt FNV-bestuurder Bernhard van Iren.