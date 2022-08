Medewerkster Carinova steelt horloge van opgebaarde man, broer verdedigt haar: ‘Het is iets menselijks’

Video Boerderij­tje, bandje, biertje: Hip-festival in achtertuin van Fonz ‘uniek en écht gezellig’

Op de laatste dag van Lowlands vond zestig kilometer verderop, in Olst, deze zondag Hip on the Farm plaats. In ieder geval qua grootte de absolute tegenpool van het megafestival. Maar net als bij Lowlands was De Hip-eigenaar Fonz Scheepstra maar wat blij dat hij na al die jaren weer een festival in de buitenlucht kon houden.

21 augustus