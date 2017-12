De MediaMarkt in de binnenstad ziet steeds meer ongelijkheid in het Deventer beleid rond zondag-winkelen. Binnenkort krijgt ook de meubelbranche vrij baan op zondag, zo wil het college van B en W. Dit vanwege zondagse concurrentie elders in de regio.

,,Dit voorstel verrast mij’’, zegt Peter van den Maagdenberg, directeur van de MediaMarkt in Deventer en in Apeldoorn. MediaMarkt drong er bij de gemeente vergeefs al vaker op aan dat het ook elke zondag open mag. ,,Het Deventer beleid is steeds meer onnavolgbaar, oneerlijker en achterhaald. De consument is het ook niet uit te leggen. De ene winkel wel open, de ander niet.’’

De gemeente vreest dat als MediaMarkt elke zondag open is dat de binnenstad schaadt. Van den Maagdenberg: ,,De binnenstad is niet afhankelijk van MediaMarkt. Een deel van de klanten komt alleen voor onze winkel. In Apeldoorn is de zondag op zaterdag na de drukste dag. Zonder zondag is het niet meer rendabel, ook in Deventer. Wij moeten wél concurreren met onlinepartijen zoals Coolblue en Bol.com. Bovendien hebben wij een fysieke winkel. Dat draagt bij aan een sterke binnenstad, dat mag men weleens beseffen.’’