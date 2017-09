Mediator voor conflict IJsselstreek met gemeente

Er komen vredesbesprekingen tussen voetbalvereniging IJsselstreek en de gemeente Deventer. Dat is de uitkomst van het kort geding woensdag, over het inleveren van een veld van de voetballers ten gunste van hun buren op sportpark Keizerslanden, rugbyclub Pickwick Players.

Een mediator is ingeschakeld om een eind te maken aan meerdere gerechtelijke procedures. Behalve die over het veld, lopen er nog bodemzaken over de Hollandse Avonden in de kantine van IJsselstreek en een WOB-verzoek (wet openbaarheid van bestuur).

Huurovereenkomst

Het kort geding draaide om de vraag of de gemeente wel bevoegd is om de huurovereenkomst met de voetbalclub op zo’n korte termijn op te zeggen. Met ingang van 1 oktober al zou IJsselstreek een van de twee speelvelden moeten inleveren. De Pickwick Players zouden dat harder nodig hebben, en IJsselstreek heeft met één veld al overcapaciteit, stelt de gemeente.

Terwijl de voetbalclub juist bezig is op te krabbelen na het faillissement in 2015, en een ledenaanwas verwacht. De club gaat ervan uit dat ze een overeenkomst heeft voor dertig jaar, met een opzegtermijn van twee jaar, zoals bij andere voetbalverenigingen in de gemeente.

Mondeling

Het merkwaardige is alleen dat er geen schriftelijke huurovereenkomst is. ‘Het lijkt erop dat dit vergeten is’, merkte de rechter op. De huur was mondeling overeengekomen, na de verhuizing van IJsselstreek van de Ceintuurbaan naar het huidige complex, in 2003. De gemeente meent dat de huur opzegbaar is per eerstvolgende betalingstermijn.

Kobossen kraakte harde noten richting de gemeente, die erop uit zou zijn IJsselstreek te elimineren. Het betwiste veld door beide sportclubs te laten gebruiken lijkt geen optie. Als rugbyers erop gespeeld hebben lijkt het op ‘een akker waar een paardenploeg doorheen is gegaan’. Er zijn volgens hem elders in de gemeente ook voldoende plekken voor de Pickwick Players, zoals een voetbalveld aan de Keurkampstraat, dat wordt benut door de Deventer scheidsrechtervereniging. ‘Eenmaal per week trainen daar gemiddeld twaalf scheidsrechters. Overigens ligt het terrein er onbenut bij.’