Medisch wonder Tamara uit Deventer zou jong sterven maar is nu moeder: ‘Doodgaan was geen optie’

Op het schermpje van de babyfoon zien en horen we de kleine Hugo protesteren in zijn bed. ,,Ik ga wel”, zegt Rick en komt even later met een blije baby naar beneden. Op de bank in hun eengezinswoning in Deventer gaat nu ook Tamara zitten. Dat is een klein wonder, net als de aanwezigheid van de baby, dat hadden ze nooit gedacht. Tamara heeft namelijk taaislijmziekte, een ziekte die nog niet zo lang geleden patiënten niet ouder dan twintig liet worden.