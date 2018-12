‘Meer ambitie bij nieuwbouw kunstijsbaan’

Alcoholver­bod in dorpskern Bathmen

9:00 Gezellig samen een biertje drinken op straat? Officieel is dat per direct verboden in de gehele dorpskern van Bathmen. De gemeente Deventer maakte gisteren bekend dat ze ‘op verzoek van de politie’ een alcoholverbod heeft ingesteld voor Bathmen. Het verbod geldt nadrukkelijk niet voor horecagelegenheden en hun terrassen.