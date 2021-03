Meer arrestaties kleinere crimineel in Deventer: ‘overlast in wijken terugdringen’

Bij de 61 ‘extra’ arrestaties ging het in meer dan de helft van de gevallen om drugsdealers. Vorige week werden tijdens een speciaal opgezette actie nog drie dealers opgepakt, twee mannen van 22 en 29 jaar en een vrouw van 50.

Omdat de politie niet alle zaken kan oppakken en dus prioriteiten moet stellen, ging de aandacht tot voor kort ook in Deventer voornamelijk uit naar incidenten (ongelukken, vechtpartijen, burenruzies, verwarde personen) of grote recherche-onderzoeken naar zware criminaliteit. Meldingen van overlast door af- en aanrijdende auto’s bij drugsdealers of fietsendiefstallen, werden meestal niet verder onderzocht.

Opstapelen

Dankzij corona kon de politie echter extra capaciteit inzetten. Veel diensten bij evenementen en voetbalwedstrijden vielen weg, waardoor ruimte ontstond. Daarom werd een nieuw Informatie Gestuurd Politieteam (IGP ) opgezet, dat informatie uit de wijken is gaan ’opstapelen’.

,,We kijken daardoor beter naar de samenhang tussen binnenkomende informatie", zegt politiechef Balanan van het district IJsselland-Zuid. Aan de ene kant leiden aangiftes en meldingen soms tot niets omdat het ‘te klein’ is, soms worden grote onderzoeken opgezet die veel tijd van rechercheteams vragen. ,,Er is ook een tussenweg. We verzamelen meldingen van overlast in buurten en kunnen dan een korte klap maken. Als we veel meldingen over rondrijdende auto's in een wijk krijgen of als we vaak horen van fietsendiefstallen op een bepaalde plek, verzamelen we die gegevens en kijken met de wijkagent en andere disciplines of we een korte klap kunnen maken.”

Quote Iemand die zijn fiets opeens terug­krijgt, is nogal verbaasd dat wij daar werk van hebben gemaakt. Eren Balanan, politie IJsselland-Zuid

Is er wat te halen?

Temaleider Dennis van Someren van het IGP zegt dat er soms verrassend veel uit het stapelen van die informatie komt. ,,We kijken naar de meldingen die binnenkomen, vragen de wijkagent wat die van eventuele overlast of klachten weet en wat er bijvoorbeeld die dag nog is gebeurd. Dan gaan we wegen: is daar wat te halen? Dat doen we meer onderzoek en bekijken per geval of het zin heeft om in actie te komen. De slagingskans moet wel boven de vijftig procent liggen.”

Als dat het geval is, volgt een actiedag waarbij ‘de korte klap’ gemaakt wordt, zoals vorige week bij de drie opgepakte drugsdealers. Van Someren wil niet vertellen hoe zo'n actiedag eruit ziet of waar Deventer dat in gebeurd is. ,,De doelgroep leest ook mee en die willen we uiteraard niet veel wijzer maken over onze manier van werken.”

Volledig scherm Politie op De Brink in Deventer tijdens de avondklok. © Merten Simons

Verbaasd

Balanan vindt het grote voordeel van de actie dat de burger zo toch het gevoel krijgt dat de politie daadwerkelijk iets doet met de informatie die wordt gemeld. ,,Iemand die zijn fiets opeens terugkrijgt, is nogal verbaasd dat wij daar werk van hebben gemaakt. Mensen die overlast ervaren van drugsdealers, zijn blij dat dat nu over is.”

Onderzoeker Eric Bervoets, die zich met zijn BureauBervoets bezighoudt met veiligheidsvraagstukken, schrijft op dit moment aan een rapport over de ‘ontschotting’ bij politiediensten en noemt de stappen die in Deventer gezet zijn, positief. ,,Als agenten op straat, de recherche, hulpdiensten en zorginstellingen beter zouden samenwerken, kunnen ze heel veel ervaringen uitwisselen. Dat levert ontzettend veel bruikbare informatie op.”

Wantrouwen

Hij vindt wel dat er bij veel korpsen nog een mentaliteitsverandering moet komen. ,,Op veel bureau's vertrouwen recherche en de wijkagenten elkaar nog niet voldoende, daar moet die ontschotting nog gebeuren.” Ook vreest hij in dit opzicht het post-corona-tijdperk. ,,Dan moet iedereen zijn gewone werk gaan doen. Het ‘hollen en stilstaan', zoals alle hulpdiensten dat noemen. Maar tijdens dat ‘stilstaan’ zeggen veel hulpverleners best tijd te hebben om waardevolle informatie op te slaan en te delen. Dat zou al enorm helpen.”

Teamchef Balanan verwacht dat het team ook na corona nog actief kan blijven, ook als er weer meer politie-capaciteit voor de gebruikelijke zaken wordt gevraagd. ,,Desnoods in een afgeslankte vorm, maar we willen hier zo lang mogelijk mee doorgaan.”