Meer buitenlandse studenten in Nederland, hoe zit het in jouw gemeente?

Het aantal internationale studenten bij hogescholen in Deventer, Apeldoorn en Meppel steeg in de afgelopen tien jaar meer dan het landelijk gemiddelde. Landelijk is de stijging 100 procent. In Zwolle en Dronten was de toename veel minder: respectievelijk 41 en 51 procent. Dat blijkt uit cijfers van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Het aantal internationale studenten dat aan hogeschool Saxion in Deventer studeerde, verdriedubbelde bijna in de afgelopen tien jaar. Van 76 studenten in 2007 naar 201 in 2016. Toch kozen in 2011 en 2012 nog veel meer buitenlandse studenten voor Deventer. Maar sinds die tijd neemt het aantal gestaag af.

Canada

Dronten trekt in vorig jaar zelfs nog meer internationale studenten dan Deventer. In 2016 studeerden 227 buitenlanders aan de Aeres Hogeschool. Zij volgen daar onderwijs in bedrijfskunde, dier, voedsel en groene ruimte. Een opvallend hoog percentage is afkomstig uit Canada: bijna 17 procent.

Ook Hogeschool Windesheim in Zwolle haalt het aantal van Dronten niet, al scheelt het niet veel: 222 studenten kozen in 2016 voor hoger onderwijs in de Overijsselse hoofdstad. Daaronder valt het percentage Surinamers op. Waar landelijk 0,7 procent afkomstig is uit dit warme land, koos 2,3 procent van hen voor Zwolle. Ook zijn er naar verhouding meer studenten uit Iran. Tien jaar geleden was het aantal internationale studenten in Zwolle 158.

Veruit de meeste studenten komen - landelijk gezien - nog altijd uit Duitsland: zo'n 22.000 in het studiejaar 2016-2017. Het grote aantal Duitsers valt ook op in Meppel: bijna 60 procent van alle buitenlandse studenten komt uit dit buurland. Zij studeren daar aan de Internationale Pabo. Deze school stoomt onderwijzers klaar voor de hele wereld. Omdat de school zich nog maar kort richt op internationale studenten zijn alleen gegevens over 2016 bekend.

In Apeldoorn studeren relatief veel Roemenen, Vietnamezen en Zuid-Koreanen. Waar dit percentage landelijk niet boven de 2 procent uitkomt, bestaat het aantal buitenlandse studenten in Apeldoorn voor 17 procent uit Roemenen, voor 19,6 procent uit Vietnamezen en 6,2 procent komt uit Zuid-Korea. Apeldoorn kent twee hogescholen: het Wittenborg College en een vestiging van de hogeschool Saxion.

De hogeschool Saxion in Deventer trekt naar verhouding vijf keer zoveel studenten uit Litouwen dan landelijk.

Van de Theologische Hogeschool in Kampen zijn niet veel cijfers bekend. In sommige jaren studeerden nog geen vijf internationale studenten in Kampen. Dat aantal was te laag om mee te tellen.