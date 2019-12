Meer bussen dan ooit naar Dickens-festijn in Deventer

180 bussen vanuit het hele land, Duitsland, maar ook opvallend veel uit België, komen dit weekeinde naar Deventer. Dat is de verwachting. Er zijn er nu 130 aangemeld, in de laatste dagen volgen er altijd nog tientallen. ,,Vorig jaar waren dat er 123. Dus er zijn er hoe dan ook meer’’, zegt Anjo de Bont van de organiserende VVV.

Het draaiboek van het evenement telt meer dan driehonderd pagina’s. De week is gestart met een grootscheepse oefening in papieren calamiteiten. Alle mogelijke scenario’s zijn doorlopen. Want het dreigingsniveau in Nederland mag afgeschaald zijn: je moet op alles voorbereid zijn. ,,En dat wordt ook steeds meer van ons geëist’’, aldus VVV-directeur Hein te Riele.

Wie denkt dat Te Riele veel op straat te vinden is op de zaterdag en zondag van Dickens, komt bedrogen uit. Om de gemiddeld 125.000 bezoekers in goede banen te leiden sluit de directeur zich samen met iemand van de politie, toezichthouders en de medische GHOR op in een kantoor van de VVV. Met zes camera’s op strategische plekken wordt het complete festivalterrein permanent in de gaten gehouden, maar ook de rest van de stad heeft aandacht. Met zoveel mensen in de stad kan overal iets gebeuren.

Extra lus

,,Ik lig er niet wakker van. Het draaiboek zit goed in elkaar. De wachtrijregulering werkt. En sinds we een paar jaar geleden de extra lus om de Hip hebben gemaakt is er ook weer genoeg capaciteit. Vorig jaar hebben mensen maximaal 1 uur en 12 minuten in de rij gestaan. Dat is minder dan op een drukke dag in de Efteling’’, is Te Riele tevreden. ,,Portofoons, segmenten, bij alles is een ‘als dit-dan-dat scenario’. Iedereen weet precies wat er moet gebeuren bij een onwelwording, een brandje, iets anders. Waar het publiek gestopt moet worden, waar een ambulance naar binnen kan. Allemaal zodat de rest van het gebied en de mensen er zo weinig mogelijk hinder van ondervinden.”