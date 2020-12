Meer buurtconciërges op komst in Deventer om kwetsbare ouderen te helpen

Eten rondbrengen, medicijnen afgeven en een praatje maken met geïsoleerde ouderen in Colmschate. Dat is wat Erna Lammers sinds september 2019 doet als buurtconciërge van Buur & Zo. Tot voor kort was het nog een pilot, maar vanaf februari gaat het nieuwe zorgconcept in Deventer uitbreiden. Waar er nu nog maar twee dagen per week een conciërge in de wijk is, moet dat in de toekomst zes dagen zijn.