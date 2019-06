Meer dan 2000 huishoudens op de wachtlijst voor bezorgservice Picnic in Deventer

Er hebben zich dan wel 4.000 huishoudens in Deventer aangemeld om boodschappen via bezorgservice Picnic te doen, maar minder dan de helft hiervan is uitgenodigd om nu ook al een bestelling te plaatsen. De rest wordt op en wachtlijst gezet, maar die is volgens Picnic wel snel weggewerkt.

Ongeveer één op de tien van de ruim 45.000 huishoudens in Deventer heeft zich dus al in de eerste twee weken bij Picnic in Deventer aangemeld voor de gratis bezorging aan huis van boodschappen. De online supermarkt rekende zelf op zo'n 5 procent en dus maakt het succesvolle bedrijf een vliegende start in Deventer. Althans: zodra er meer bezorgautootjes en bestuurders ('Runners', noemt Picnic ze) zijn.

Want vooralsnog begint Picnic in Deventer met acht bezorgers, vijf wagentjes en zo'n 1.500 klanten. ,,Maar we kunnen daarna vrij snel op gaan schalen‘’, zegt woordvoerster Joanne Jongens. Daarvoor wordt, voornamelijk onder studenten, zo snel mogelijk extra personeel geworven.

Picnic verspreidt zich als een olievlek over het land. In ‘thuisstad’ Amersfoort is bijna de helft van de huishoudens een actief Picnic-besteller. In Rotterdam groeide het bedrijf in een jaar tijd van 30 naar 225 medewerkers en van 10 naar 65 bezorgauto’s.

Gemak

Justin Jansen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft een eenvoudige verklaring voor de enorme groei. Na de randstad breidt het bedrijf zich gestaag uit en horen dus nu ook Deventer en ook Apeldoorn deel uit van de afzetmarkt. ,,Er is een nieuwe generatie mensen die vaak druk is met gezin en werk en vaak voor gemak kiest. De supermarktbranche is jarenlang nauwelijks veranderd. Bezorgen gebeurt bij meer supers, maar bij Picnic hoef je nooit lang te wachten en kun je ook 's avonds de boodschappen ontvangen‘’, zegt hoogleraar Jansen. ,,De andere gevestigde partijen zullen snel met een adequaat antwoord moeten komen om de boot niet te missen.‘’

Ook groeit Picnic volgens Jansen op de juiste manier. ,,Ze gaan in Deventer bijvoorbeeld niet proberen meteen die 4.000 gegadigden te bedienen, want dat gaat onherroepelijk mis. En als het één keer niet goed is, haken klanten meteen af. Daarom zijn ze ook in een relatief kleine stad als Amersfoort begonnen om de markt te leren kennen en zich daarop aan te passen.‘’

Platteland

Jansen en een team studenten van de Erasmus Universiteit berekenden dat Picnic dit jaar het snelst groeiende bedrijf van Nederland is. Dat is nog niet per se goed nieuws voor de dorpen in de omgeving van Deventer, want het is nog maar de vraag of het bedrijf de kleine elektrische autootjes ook het platteland op stuurt. ,,We gaan eerst verder uitbreiden naar de andere steden van Nederland, ooit hopen we die allemaal te bedienen‘’, zegt woordvoerster Jongens.

Héél Nederland aan de bezorgsuper krijgen, is wel het ultieme doel van Picnic. Of dat rendabel wordt, blijft de vraag. Jongens: ,,Als we zwaardere accu’s in de auto's krijgen, kunnen we misschien verder gaan rijden. Maar ons systeem werkt het best in stedelijk gebied, dus daar richten we ons voorlopig op.’’

Of Zutphen snel Picnic-bezorgers tegemoet kan zien, kan de woordvoerder nog niet zeggen.