Meer dan 60.000 bezoekers op eerste dag Dickens Festijn in Deventer

Voor het eerst in de 28 jaar jonge geschiedenis van het festijn kwamen er zaterdag zelfs bussen vanuit Tsjechië en Zwitserland naar Deventer. Dat ‘Dickens’ populair is onder Duitsers, Belgen en Fransen was bekend. Bezoekers stonden soms langer dan een uur in de rij voordat ze het historische Bergkwartier konden betreden, het gebied dat het toneel en decor is van het Dickens.

De grootste drukte was tussen kwart over elf en half twaalf. ,,Toen hebben we de volledige Brinkpoortstraat erbij getrokken”, zegt De Bont. Daar kon het wachtende publiek zich ook opstellen net als in de Keizerstraat vanaf de Deventer Schouwburg.

Kwaliteit

De Bont stelt dat het publiek nog meer kwaliteit geboden krijgt dan in voorgaande jaren. Zowel qua aankleding van het Bergkwartier als qua vertolkingen door de 950 figuranten. Nee 949, want Loek van Voorst, die de vrekScrooge speelt, moest verstek laten gaan. Hij verblijft in het ziekenhuis.

Calamiteiten hebben zich op de openingsdag van het Dickens Festijn niet voorgedaan. Het was fris, maar dit heeft publiek en deelnemers niet in de problemen gebracht. ,,We zijn heel trots en tevreden. Het is en blijft een topevenement”, zegt Anjo de Bont.

Zondag is de tweede dag van het Dickens Festijn, ook dan kan het publiek zich tussen 11.00 en 17.00 uur wanen in een Engelse stad in de negentiende eeuw. Als het op de looproute glad is door sneeuw en/of ijzel, zorgt de storingsdienst van de gemeente ervoor voor het strooien van voldoende zout.

De Bont zou een beetje sneeuw op daken, bomen en kramen toejuichen, omdat dit alleen maar sfeerverhogend werkt.