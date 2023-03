Meer dan alleen bier: al deze bedrijven in Deventer hebben de naam Davo

indebuurt.nlKen je de naam ‘Davo’? Veel Deventenaren kennen het als biermerk, maar het is ook een legendarisch persoon uit de geschiedenis van Deventer. Ook in het bedrijfsleven dook de naam in de afgelopen decennia veelvuldig op. Waar? Dat lees je hier.

Davo is een gevestigde naam in Deventer. Van de Davostraat tot de geheimzinnige legendarische persoon naar wie de stad Deventer is vernoemd, en natuurlijk Davo biertjes; overal komt de naam voorbij. Ook in het bedrijfsleven komt de naam Davo bijzonder vaak voor in de geschiedenis. Ken je deze bedrijven nog?

DAVO-Haardenfabriek

In 1840 krijgt de smid A.J. Wilhelm een vergunning om in de Engestraat een kachelfabriek op te richten. In het begin maakt hij vooral grote kachels voor landhuizen. Later komen daar haarden, haardkachels, fornuizen, centrale verwarmingsfornuizen, brandkasten en kluizen bij. Het bedrijf groeit uit tot DAVO-Haardenfabriek, dat in 1966 failliet gaat.

Productieafdeling van de Davo haardenfabriek aan de Sint Olafstraat, 1960

Bron: www.deventeropdekaart.nl, Stichting Industrieel Erfgoed Deventer – Nijverheid No. 35.

Uitgeverij DAVO

In 1942 start de Deventenaar Karel Berghuijs senior een postzegelhandel. Hij brengt een verzamelalbum uit van Nederlandse postzegels in de oorlog, dat later een waardevol ruilmiddel blijkt tegen nylonkousen, chocolade en sigaretten van de geallieerden. Na de oorlog in 1945 ontstaat dan officieel Uitgeverij DAVO, het bedrijf bestaat vandaag de dag nog steeds. Het logo met vier postduiven zal je wellicht bekend voorkomen, het werd ontworpen door niemand minder dan kunstenaar M.C. Escher.

Verzamelalbum van Nederlandse postzegels door Karel Berghuizen

Bron: Wikipedia DAVO, Uitgeverij DAVO.

DDV Davo

Ook in de voetbalwereld is de naam Davo bekend. DDV Davo wordt in 1918 door een buurtclubje op de Worp opgericht en is vandaag de dag nog steeds een actieve amateurvoetbalvereniging. Blauw en rood zijn de clubkleuren van DDV Davo.

Receptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de voetbalvereniging DDV Davo, 1968

Bron: Wikipedia DDV Davo.

Davo Bieren

En natuurlijk mag bierbrouwerij Davo niet in dit rijtje ontbreken. Sinds 1868 bestaat er in Deventer een bierbrouwerij met de naam Davo. Destijds vond je deze aan de Boxbergerweg. Het groeit uit tot één van de middelgrote brouwerijen van Nederland. Het bier wordt niet alleen in Deventer, maar ook in Amsterdam verkocht. In 1890 breidt de brouwerij uit tot stoombierbrouwerij, maar na verschillende eigenaren sluit het bedrijf in 1907 de deuren. In 2012 opent de brouwerij opnieuw als de Davo zoals we het vandaag de dag kennen. Sinds 2016 zijn proeflokalen in Arnhem, Zwolle, Twello en natuurlijk Deventer geopend waar je kunt genieten van echt Deventers stadsbier.

DAVO Bieren vandaag de dag

Bron: Deventer toen en nu, Davo Bieren.

