Meer Deventenaren koppelen regenwater af van riool: ‘Het levert in directe zin niets op, maar je krijgt er wel een goed gevoel van’

Steeds meer Deventenaren koppelen hun regenpijp af van het riool en laten hemelwater hun tuin in lopen. Dit jaar verstrekte de gemeente al 46 keer subsidie om dat te doen, tegen 29 keer in heel 2018. De stad is wat dat betreft een succesverhaal, vindt het waterschap.

,,Eigenlijk is het heel gek dat mensen geld uitgeven om hun regenwater af te koppelen van het riool. Je merkt er namelijk zelf nauwelijks iets van.’' Eugen de Reuver woont aan De Heuvel in Deventer en is een van de ontvangers van de subsidie. Zo’n vijftig buren hebben ook klimaatmaatregelen genomen. ,,We zijn een hechte buurt met een actieve buurtvereniging en iemand kwam met het idee om iets voor het klimaat te doen. Toen kwam iedereen in actie.’'

De Reuver koos voor een grote opvangbak in de tuin. Regen stroomt vanaf zijn dak in de bak en zakt daarna langzaam de grond in. ,,Dat kostte me ongeveer duizend euro. Zo’n achthonderd euro kreeg ik terug van de gemeente.” En waarom? ,,Het levert in directe zin niets op, maar je krijgt er wel een goed gevoel van.’'

Regenton

Herald van Gerner van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) is blij met het initiatief van de bewoners aan De Heuvel. ,,Bij extreme regenval zoals afgelopen weken loopt het riool snel over. Oude buizen zijn niet gemaakt voor dit soort weer. Gevolg is wateroverlast of volle overstorten waardoor ongezuiverd water in sloten terecht komt.’' Ook blijft het grondwater beter op peil als regen de tuin kan inzakken. Het waterschap heeft daarom ook meebetaald aan de regenton van De Reuver. Die subsidiepot slinkt snel, ,,Van de 100.000 euro subsidie hebben we nog maar 22.000 euro over.”

Individuele gevallen

Waar het waterschap vooral geld steekt in maatregelen die door clubs of groepen worden genomen, doet de gemeente Deventer in individuele gevallen in duit in het zakje. Ook daar gaat het hard met het budget, zegt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman: ,,We zijn in ieder geval over de helft.” Veel geld ging naar De Heuvel, maar bewoners van De Worp en in de Vogelslag zijn ook actief met het afkoppelen van het regenwater. ,,Verder krijgen we aanvragen uit onder meer Diepenveen, Bathmen en Schalkhaar”, zegt Stuurman. Op de Prins Bernhardlaan in Bathmen wordt op dit moment zelfs een onderzoek gedaan naar het beste waterdoorlatend materiaal.

Tot eind dit jaar