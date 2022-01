Meer dierenleed door vogelgriep; gewonde zwaan bij Holten kan niet mee met Dierenambulance

Video ‘Noodopvang’ in coronatijd succesvol in Diepenveen: kinderen van beeld­scherm naar sportveld verleiden

Alleen thuiszitten, of lekker sporten met leeftijdsgenootjes? Als het aan twintig kinderen uit de omgeving van Diepenveen ligt gaan ze voor beweging. Een deel van hen komt drie keer per week bij de sportopvang van Mathijs Bolink op het sportpark van DSC. ,,Het is leuk, gezellig én een stuk goedkoper als de BSO’’, zegt hij.

8 januari