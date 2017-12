Meer druk op eigenaren in Deventer om bij leegstand te verhuren

Deventer overweegt een nieuw middel bij de aanpak van langdurige leegstaande winkelpanden in het stadscentrum. Eigenaren moeten verplicht het leegstaande vastgoed aanmelden in een overzicht én met de gemeente om tafel om een nieuwe invulling te bespreken. In het uiterste geval kan de gemeente een nieuwe huurder voordragen. Waarbij de eigenaar verplicht is om met die partij een overeenkomst af te sluiten. Tenzij deze - ook door de opgevoerde druk - in de tussentijd er zelf eentje vindt.