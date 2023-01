Meer illegale afvalstort gemeld in Deventer, maar minder boetes: overtreder is controleurs te slim af

Containerzakken vol afval. Die in plaats van ín de ondergrondse container die in Deventer buurten staan ernaast worden gezet. Of complete huisraad die wordt gedumpt in het buitengebied. In 2022 kreeg de gemeente Deventer veel meer meldingen over deze praktijken dan een jaar eerder. Maar - opvallend - de pakkans nam flink af.