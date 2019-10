Meer organisaties en dus meer hulp voor bezoekers open huis Voedselbank Deventer

Onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoor­log op Worpplant­soen

14:16 Het geplande onderhoud aan het Worpplantsoen laat nog even op zich wachten omdat de kans bestaat dat er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zitten. Het bedrijf Armaex uit Rijssen onderzoekt deze week of dit daadwerkelijk het geval is.