Meer overlast in Deventer: ‘Stop pingpongen met verwarde mensen’

Nu een caravan of camper kopen? Bijna iedere stalling zit vol

10:24 Heb je net een caravan of camper aangeschaft, kan je deze nergens stallen. Nu er sinds de uitbraak van corona meer worden verkocht neemt de vraag naar stalling toe. Maar daar neemt het aanbod juist af. In deze regio zitten de meeste aanbieders dan ook vol en is er alleen plek op een wachtlijst.