Meer schuurbranden, maar nog geen sprake van een trend, zegt politie

Zaterdagnacht vloog in Wilp een schuur in brand aan de Nieuweweg. Een half jaar eerder gebeurde dat bij de buren ook al. Toen dacht bewoonster Nana Scholten dat ze het slachtoffer was van brandstichting, omdat haar demonstratie voor Black Lives Matter in Deventer in het dorp tot scheve gezichten had geleid. De oorzaak bleek echter de accu van een heggenschaar te zijn.