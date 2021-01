Meer vrouwen op de werkvloer, ook in Deventer is een ‘huishoudoorlog’ nodig

Want die is dan in elk gezin nodig om te zien hoe de taken in huis nu verdeeld zijn en hoe dat veel eerlijker kan, waardoor vrouwen ook een eerlijke kans krijgen op een topbaan in het bedrijfsleven. Sanne Terlouw, haar dochter Laura Faber en Alissa van den Berg van Bureau de Werkvloer uit Deventer, proberen vrouwen het juiste pad te wijzen door in de schouwburg zes sessies te houden om vrouwen te leren hoe ze hun kans kunnen grijpen.