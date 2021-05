Meerdere politie-invallen in Deventer: ‘Opeens stonden er gemaskerde agenten voor de deur’

VIDEO Aanrijding in Epse in ‘staart’ van brandweer­oe­fe­ning: fietser gewond naar ziekenhuis

19 mei Een man is vanavond gewond geraakt bij een aanrijding in Epse. Het ongeluk gebeurde vlak nadat een colonne brandweerwagens door het dorp was gereden. Onderzoek moet duidelijk maken of de bestuurder die op de fietser botste (bewust of onbewust) door rood reed.