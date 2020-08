Meerpalen in Deventer, ruw hout in Raalte en bankjes in Zutphen: zo schermen de cafés hun terras af

De terrassen zien er steeds mooier uit. Waar in eerste instantie de horeca houtje-touwtje oplossingen bedacht om één ingang voor het terras te creëren, komen er nu steeds chiquere afzettingen. De terrassen zijn helemaal coronaproof. Sterker nog: het zou wat betreft veel horecamensen wel zo mogen blijven. De nieuwe maatregel dat mensen een vaste plek moeten krijgen op het terras is daarmee een fluitje van een cent geworden.

Zowel de stadsmanager van Deventer als die van Zutphen zijn enthousiast over de nieuwe aankledingen van de terrassen. ,,Vooral ook omdat het publiek enthousiast is. Mensen vinden het fijn dat ze wat meer ruimte hebben dan voorheen", zegt Peter Brouwer van Deventer. ,,Het is ook niet gezegd dat dat straks weer anders zou worden. De klant is immers nog steeds koning. De horeca merkt ook dat mensen langer blijven zitten en meer besteden.”

Volledig scherm Het overgrote deel van de horeca in Deventer heeft gezamenlijk meerpalen aangeschaft. Zo blijven de terrasgangers allemaal op hun eigen deel. © FOTO HISSINK

Zijn Zutphense collega Remco Feith ziet ook de voordelen. ,,Ondernemers zijn creatief geworden met elkaar. Een zaak als Nic&Ik heeft hele mooie plantenbakken bedacht om afstand te creëren. En zo'n plekje om klanten te ontvangen kan best eens een blijvertje zijn. Ook QR codes in plaats van een menukaart: je ziet blijvende veranderingen ontstaan.”

Volledig scherm Terrassen verzinnen allemaal andere manieren om hun plekje af te scheiden van het buurterras. Langzamerhand gaan de terrassen van horeca er weer leuker uit zien, zoals hier in oa Raalte, Deventer, Holten Lochem en Zutphen. © Angelique Rondhuis

Vooral in Deventer is het verschil groot met de eerste dagen dat de horeca begin juni weer open mocht. Waar in eerste instantie de terrassen strak afgezet werden met dranghekken, voeren nu de meerpalen de boventoon. Horeca is door de rijkscoronamaatregelen verplicht iedereen een vaste plek te geven op het terras en het zitgedeelte af te schermen van de openbare ruimte. Dat is op stadspleinen een grotere uitdaging dan in dorpen en buitengebieden.

Volledig scherm Op de Grote Markt in Raalte worden terrassen afgeschermd met bedrukte zeildoeken. © Angelique Rondhuis

Op de Holterberg en dorpen als Olst en Gorssel is er bijvoorbeeld weinig veranderd in de terrasscheiding. Maar ook in Raalte zijn de terrassen afgezet met hekwerk. Op de Grote Markt in Raalte staan hekken met de naam van de gelegenheden erop. Lemonade, net buiten het voetgangersgebied aan de Stationsstraat, heeft vanaf het begin af aan voor een andere oplossing gekozen. Het pleintje voor het nog jonge horecabedrijf van Quint Hageman heeft alle ruimte. Maar er moest toch een afzetting komen om mensen te bewegen via één ingang binnen te komen.

Voor het terras staan een scanbare QR code waarbij mensen gegevens kunnen achterlaten. En om het terras heen beletten ruwhouten planken mensen binnen te komen. ,,Zelf bedacht en uitgevoerd", zegt Hageman simpelweg. ,,Dat is in overleg met de gemeente gegaan."

Volledig scherm Chapoo! in Zutphen had net nieuwe banken aangeschaft, maar die komen maar wat goed uit momenteel. © Angelique Rondhuis

In Zutphen hebben twee cafés gebruik gemaakt van de al beschikbare voorzieningen. ,,We hebben bankjes met windscherm overgenomen van onze permanent gesloten buurman", zegt een medewerker van Uffies. Het vergrote terras op de Houtmarkt wordt daardoor vakkundig voorzien van een afschermend spatscherm-met-bank-ineen. Even verderop op de Turfstraat heeft Chapoo! een strak terras met bankjes die de zitplekken scheiden van winkelend publiek. ,,Heel recent gekocht, maar wel net voor de corona. Vooruitziende blik", lacht de bediening op het terras.

Volledig scherm Uffies in Zutphen had een geluk bij een ongeluk: de horecabuurman sloot permanent en de zaak had bankjes met een windscherm die gemaakt lijken voor coronatijden. Dus Uffies hoefde alleen maar de boedel over te nemen. © Angelique Rondhuis

Tientallen meerpalen staan nu op de Brink in Deventer. Waar in eerste instantie dranghekken stonden, hebben nu zeker dertig zaken gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het stadsmanagement voorlegde. ,,Waar in eerste instantie mensen zich veilig voelden met de dranghekken, sloeg dat later om", zegt stadsmanager Peter Brouwer. ,,Dus we hebben collectief gezocht naar een oplossing. De meerpalen zijn onze oplossing. Maar er zijn ook genoeg andere dingen verzonnen. Chique spatschermen, touwtjes, planten, fluwelen banden. We kunnen weer vooruit.”

Volledig scherm De zussen van ZUS zijn altijd een beetje anders dan anders. Dus wordt het terras op de hoek van de Brink gesierd met groenfluwelen toneelafzetting. © Angelique Rondhuis

Volledig scherm Paaltjes in een bloempotje met een touwtje ertussen. Alles beter dan een dranghek, hebben de ondernemers aan deze zijde van de Brink in Deventer bedacht. © Angelique Rondhuis

De terrassen aan de Bierstraat in Lochem zijn altijd al voorzien van een riante hoeveelheid aan bloemen en planten, maar dat zijn er alleen maar meer geworden. Ze zorgen gezamenlijk voor de afscheiding van de verschillende delen. En zo zorgt elke ondernemer ook met de terrassen voor de eigen uitstraling. Nu nog zorgen dat ook elke terrasbezoeker met naam en toenaam geregistreerd gaat worden.

Volledig scherm In Lochem staan altijd al veel planten op de terrassen aan de Bierstraat. Maar nu doen ze extra dienst. © Angelique Rondhuis

Bekedam zaagt en schildert alle meerpalen zelf Leuk, dat je als horeca bedenkt dat je samen een oplossing gaat verzinnen voor een terrasafscheiding...maar dan moet die er nog wel komen. Stadsmanager Peter Brouwer bedacht samen met Paul Wensink van Brink Events en Arjan Bekedam van Bekedam Foods en Events de meerpalen die nu veel Deventer terrassen aankleden. Waar je die koopt? Bekedam lacht. ,,Die hebben we allemaal zelf gemaakt. Ja, dat was even een klusje. toch minstens een stuk of 150 gezaagd, geschilderd, in elkaar gezet. Zo werken wij. We maken alles zelf. Altijd. We hebben bijvoorbeeld ook de terrasafscheiding voor het Welleterras geleverd. En onze events lagen toch even stil. Dus we hadden wel tijd.”

De regels op terrassen: Anderhalve meter afstand blijft het belangrijkst. Het aantal mensen is niet vastgesteld: dat ligt aan de grootte van het terras. Per 10 augustus worden er bovendien extra maatregelen ingevoerd: Een reservering en een gezondheidscheck is ten alle tijden verplicht. Daarnaast moeten uitbaters hun klanten gaan vragen zich te registreren zodat GGD bij een eventuele coronauitbraak een onderzoek kan starten. Gasten zijn echter niet verplicht zich te registereren. Reserveren is verplicht, maar kan ook bij de ingang, als mensen wachten tot ze door het personeel naar hun stoel worden gebracht.

Volledig scherm Deze gezamenlijke horecacollega's op de Smidsbelt in Holten hebben allemaal planten tussen de terrassen gezet om afstand te garanderen. © Angelique Rondhuis

Volledig scherm In Raalte is al een natuurlijke ingang gecreëerd met afzetting. De dranghekken zijn hier behangen met eigen borden. © Angelique Rondhuis