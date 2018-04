Meesterpianist terug in Deventer Schouwburg

In 2003 won hij het Koningin Elisabeth Concours in Brussel, waarna hij als solist meerdere malen optrad in de serie Meesterpianisten in het Amsterdamse Concertgebouw en in 2005 in Deventer een indrukwekkend solo-optreden gaf. In 2014 speelde hij met zijn ensemble pianokwartetten van Dvořák, Mozart en Brahms, woensdagavond staat onder meer het Kwintet voor piano en strijkkwartet van Antonín Dvořák op het programma.

Schat aan melodieën

Het kwintet van Dvořák is een van de bekendste pianokwintetten met een schat aan melodieën, thema’s, neventhema’s, maar ook vitaliteit, verfijning en emotionele lading. Het concert begint om 20 uur. Kaarten bij de schouwburg.

Maandag 8 oktober begint de Stichting Kamermuziek deventer aan haar volgende seizoen. Dan staat het Klenke Quartett van altviolist Harald Schoneweg op het podium van de Deventer Schouwburg.

Isaac Stern

Het ensemble van Von Eckardstein bestaat onder andere uit Tianwa Yang, een groot viooltalent uit China, op haar twaalfde ontdekt door meesterviolist Isaac Stern op zijn beroemd geworden reis door China. Stern nodigde haar meteen uit op te treden in de Verenigde Staten. Een jaar later werd haar uitvoering van Paganini’s 24 Caprices op cd opgenomen. In 2003 kwam ze naar Duitsland voor een studie kamermuziek.

Violiste Franziska Hölscher won op 17-jarige leeftijd de eerste prijs op het internationale Rundfunkwettbewerb in Praag. Ze is een hartstochtelijk executant van kamermuziek en trad op met onder anderen Martha Argerich, Martin Helmchen, Christian Poltéra en Antje Weithaas.