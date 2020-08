Meesters en juffen Kindcentrum Rivierenwijk in Deventer geven drie weken vakantie op voor unieke zomerschool

In de aula van Kindcentrum Rivierenwijk in Deventer is het een prettige chaos. De laatste week van de zomerschool loopt op zijn eind. Buiten is het bloedheet, maar binnen zijn de kinderen, juffen en meesters druk in de weer met het opnemen van een libdub. ,,Het moet wel enthousiast hè’’, zegt een leerkracht tegen haar groep. Het liedje Naar School - Vakantie Voorbij van Kinderen voor Kinderen is toepasselijk. Maandag begint de gewone school weer.