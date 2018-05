Meesters en juffen staken weer, vandaag in Gelderland en Overijssel

In Deventer verzamelen ze op de Beestenmarkt, in Arnhem gaan ze in optocht van het centraal station naar de Markt.

Volgens Paul de Brouwer, leerkracht in Arnhem en lid van de werkgroep PO in Actie, is er voldoende begrip onder ouders voor de actie van de docenten. ,,Zij hebben er meer moeite mee als hun kind naar huis wordt gestuurd omdat de meester of juf ziek is en er geen vervanger kan worden gevonden vanwege het lerarentekort. Dat probleem speelt enorm in de Randstad, maar de regio Arnhem-Nijmegen staat op de tweede plaats.’’