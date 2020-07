Meevaller voor GA Eagles: lagere rente op lening gemeente voor verbouwing stadion

Standbeel­den neerhalen in strijd tegen racisme? Historicus wil er in Deventer juist een oprichten: ‘Juist nú’

Over de hele wereld liggen standbeelden onder vuur vanwege racisme. Sommigen worden zelfs neergehaald. Maar historicus Wim Berkelaar wil in het licht van de discussie in Deventer juist een standbeeld oprichten. Voor Wolter Robert baron Van Hoëvell. Hij had met een schokkend boek over de slavernij in Suriname een belangrijke stem in de afschaffing ervan.