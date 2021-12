Meevaller! Vuilnis aan weg zetten straks dik twee tientjes goedkoper in Deventer

Historie GA Eagles staat voor loodzware taak in Utrecht: pas drie zeges in Galgen­waard

Winnen in Utrecht, het is een zeldzaamheid voor Go Ahead Eagles. In zestig jaar betaald voetbal slaagden de Deventenaren daarin slechts drie keer. Het elftal van trainer Kees van Wonderen staat derhalve voor een loodzware klus zaterdagavond.

9 december