Meevaren op koninklijk jacht 'Piet Hein' vanuit Deventer

Prinsenjacht Piet Hein is het nationale huwelijksgeschenk van het Nederlandse volk aan prinses Juliana en prins Bernhard. In 1937 was de Piet Hein ook al eens aanwezig in Deventer, toen met Juliana en Bernhard aan boord.

Met een lengte van 31 meter en haar koninklijke uitstraling is het schip vandaag de dag nog steeds een imposante verschijning. Het is mogelijk om individueel mee te varen op 20 en 21 augustus om 10, 13 en 16 uur. Kaarten kosten 13,50 euro per persoon en zijn verkrijgbaar bij de VVV Deventer aan de Brink 89. In de avonduren van beide dagen is het schip af te huren door gezelschappen van maximaal dertig personen voor een besloten rondvaart. Meer informatie over deze vaartochten via 0570-649959 (keuze 1).