Megafonds voor Deventer binnenstad 'nog geen gelopen race'

De plannen zijn groots: een door de ondernemers en vastgoedeigenaren zelf gefinancierd fonds moet de binnenstad over een periode van vijf jaar in totaal twee miljoen euro opleveren. Hoewel het afgelopen half jaar druk gelobbyd is voor dat fonds, is de oprichting nog geen zekerheidje. ,,Dit is zeker nog geen gelopen race'', bevestigt binnenstadmanager Peter Brouwer.

Vanaf 30 oktober kunnen de ondernemers en vastgoedeigenaren stemmen over het fonds. De plannen gaan alleen door als minstens de helft van de ondernemers stemt. Twee derde van hen moet dan voor de plannen zijn.

Ketens

Bij de ondernemers in de Deventer binnenstad zitten veel lokale ondernemers, maar ook landelijke retailketens en vastgoedondernemers. Brouwer: ,,Sommige ketens hebben landelijk de afspraak om niet mee te doen, anderen zijn juist weer razend enthousiast.''

Andere steden in Nederland hebben al zo'n fonds, maar dan gaat het vaak om kleinere gebieden, zoals straten of delen van een binnenstad. Als de plannen slagen zou het fonds in Deventer na Eindhoven met in totaal 1.242 ondernemers de op een na grootste van Nederland zijn.

Bruisend

Gemiddeld dragen ondernemers en pandeigenaren ruim 250 euro bij, afhankelijk van de waarde van hun winkel of pand. Het geld uit het nog op te richten fonds is bedoeld om investeringen te doen om de Deventer binnenstad bruisend te houden, een woord dat gisteren telkens weer klonk. Het gaat onder meer naar promotie, evenementen, maar is ook bestemd voor meer groen, sfeerverlichting en om specifieke delen van de stad aan te pakken.