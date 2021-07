Megakermis in Colmschate: ‘We hebben na twee jaar niks eens goed uitgepakt’

Botsen in de botsauto’s, griezelen in het spookhuis of een rondje zwieren in de draaimolen. Op het terrein van De Kuip in Colmschate is na twee jaar de kermis neergestreken. Groter dan ooit en met hele blije kermisexploitanten. ,,We mogen weer!’’, zegt een dolgelukkige Freek Terpstra.