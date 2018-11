Megaklus met ‘miljoenentunnel’ in Colmschate is nu bijna volbracht

videoNog anderhalve week en dan rijden er voor het eerst auto's door de tunnel naar de Oostriklaan in Deventer. De natuur was misschien wel de voornaamste uitdager tijdens de klus van 17 miljoen euro.

Er moet nog wel 'even' asfalt in. Daarna is het nooit meer wachten voor de spoorwegovergang tussen Holterweg en Colmschate-Zuid en de Vijfhoek. Op maandag 19 november is het zover. Voor automobilisten dan, want zij krijgen vanaf die dag ruim baan door de gloednieuwe tunnel van de Holterweg naar de Oostriklaan. Het werk aan het totale plaatje duurt nog iets langer.

Fietsers en voetgangers moeten dan ook nog even geduld hebben: halverwege februari is ook het werk aan het fietspad klaar en kunnen zij ook door de tunnel. De tunnel moet voorgoed een eind maken aan de wachtrij van en naar een van Deventers grootste woonwijken. Met de tunnel moet ook de veiligheid toenemen: even op het laatste moment tussen de slagbomen doorglippen is er straks niet meer bij.

Kosten

Voor een project van 17 miljoen euro levert de bouw verrassend weinig hoofdbrekens op voor ProRail. De bouw ligt op schema, de kosten lopen vooralsnog binnen de pas. Uiteindelijk was de voornaamste uitdager misschien wel de natuur: de extreme droogte. Om de tunnel te bouwen moest bemaald worden om grondwater weg te trekken. Bouwmanager Gerrit Wessels van Pro Rail: ,,Door die combinatie met droogte kwamen enkele vijvers droog te liggen. Dat hebben we aangevuld, maar door de bemaling voelt dat ook als water naar de zee brengen.'' Ook bij de aanvoer van materialen zorgt de droogte voor problemen, al leveren die volgens Wessels geen vertraging op. ,,We zien dat de aanvoer van grond, grind en zand stagneert, door de lage waterstanden van de rivieren.''

Lees verder onder de foto.

De tunnel in wording.

Toplaag

Daardoor kan het zijn dat volgende week, als het asfalt in de tunnel wordt gelegd, de toplaag ontbreekt. Die kan desondanks gewoon open, omdat de twee onderste lagen wel gelegd kunnen worden. ,,Dan gaat het puur om de laatste toplaag. Die kunnen we eventueel ook later leggen.''

Wie zich midden in de bak bevindt, van zo'n 350 meter lang, heeft niet het gevoel dat hij in een tunnel staat. Daarvoor is de ruimte tussen de bovenliggende wegdelen te breed. Daardoor is er volop daglicht. Oorspronkelijk was die ruimte smaller begroot. Wessels: ,,Maar toen kwamen we in de knel met de trappen en de liften. Daarom is het nu zo'n zes meter breed.'' Dat heeft als gevolg dat een echte tunnelervaring ontbreekt, waardoor mensen zich ook niet onveilig hoeven te voelen, zegt de bouwmanager. ,,Camera's komen er dan ook niet.''