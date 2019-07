Meisje dat vanaf spoorbrug op rotsen in Deventer IJssel sprong is 15-jarige uit Lochem

Het tienermeisje dat afgelopen vrijdagmiddag vanaf een pilaar van de spoorbrug in Deventer de IJssel in sprong , is een 15-jarig meisje uit Lochem.

Het meisje is vrijdag met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ze is vermoedelijk met haar hoofd op een partij stenen terecht gekomen die vlak onder de waterspiegel liggen.

Lees ook Play Meisje gewond bij duik op rotsen in de IJssel bij Deventer Lees meer

Onduidelijk

Het is niet duidelijk hoe het nu met het Lochemse meisje gaat. ,,We worden niet altijd op de hoogte gehouden over de situatie van slachtoffers, dus de laatste informatie die ik heb is dat ze gewond naar het ziekenhuis is gebracht. In verband met privacy mogen ziekenhuizen geen informatie over patiënten delen, dus ik kan ook niet informeren hoe het nu met haar gaat’’, laat woordvoerder Marloes Ballast van de politie Oost-Nederland weten.

Traumahelikopter

Het incident gebeurde vrijdag in de namiddag. Omdat hulpdiensten als politie en ambulance moeilijk de uiterwaarden konden bereiken, werd ook een traumahelikopter ingeschakeld. Volgens omstanders kwam het slachtoffer met haar hoofd op stenen in het water. Het ongeval gebeurde in de nevengeul van de IJssel, die parallel loopt aan de rivier. Die geul is daar enige jaren geleden aangelegd om te zorgen dat de IJssel bij hoogwater zijn water kwijt kan en de boel niet onder stroomt.

Rust

In tegenstelling tot de hectiek van vrijdagmiddag heerst er zondagochtend een serene rust nabij de plek waar het ongeval gebeurde. Vanaf zijn balkon van zijn appartement aan de IJsselkade heeft Anton Schotgerrits een prachtig uitzicht op de IJssel en de spoorbrug. Grote delen van de dag mag hij daar graag zitten, maar vrijdagmiddag was hij geen getuige van het incident. ,,Het gebeurde ook bijna aan de andere kant van de spoorbrug (aan de kant van de Worp - red). En omdat er hier een boom voor het appartement staat, zou ik het toch niet eens kunnen zien.’’

Wel een opgang

Hij heeft wel meegekregen dat de hulpdiensten massaal uitrukten om het meisje bij te staan. Een traumahelikopter landde in de uiterwaarden omdat de hulpdiensten ( politie en ambulance) daar moeilijk zouden kunnen komen. Dat bevreemdt Schotgerrits nogal. ,,Je kunt met de auto die uiterwaarden wel bereiken. Tussen het IJsselhotel en camping De Worp is namelijk een opgang. Daar maakt bijvoorbeeld een boer ook regelmatig gebruik van om zijn koeien te voeren. Wel gek dat dat niet bekend is bij de hulpdiensten. Nu hadden ze de auto’s hier in de buurt staan en zijn via de spoorbrug naar de plek gelopen waar het gebeurd is.’’

Zeldzaamheid