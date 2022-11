Meisje overleden in azc Schalkhaar, onderzoek gestart naar doodsoorzaak: ‘Dramatisch, we zijn aangeslagen’

De GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bevestigen tegenover de Stentor dat er onlangs een jong meisje is overleden in azc Schalkhaar. ,,Wij doen onderzoek naar de doodsoorzaak’’, meldt medisch directeur Paulus Lips van GZA.

Het meisje is op 14 november overleden. Over de omstandigheden waarin zij stierf, willen zowel het COA als de GZA niet uitweiden.

Aangeslagen

Bob van ’t Klooster, woordvoerder van het COA: ,,Onze medewerkers leven erg mee met de familie van het overleden meisje. We zijn zeer aangeslagen. Tegelijkertijd proberen we de familie nu zo goed mogelijk te helpen. Vragen over de medische zorg verwijzen we door naar het GZA. Die gaat over de medische zorg aan asielzoekers.”

Medisch directeur Paulus Lips van GZA: ,,Het kindje is overleden en dat is dramatisch. We gaan met het ziekenhuis in Deventer uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hoe lang dat onderzoek gaat duren, weten we niet, dat ligt aan de complexiteit van de zaak en die kan ik nu nog niet inschatten. Verder kunnen wij medisch inhoudelijk niet op de zaak ingaan.’’

Medische klachten

Volgens RTV Oost gaat het om een driejarig meisje dat met haar familie was gevlucht uit het Syrische Aleppo. Zij zou een genetische afwijking hebben gehad en last van zware epileptische aanvallen.

Toen zij klachten kreeg, zou de vader zondag met haar naar het ziekenhuis zijn gegaan, waarna ze werd teruggestuurd naar het azc. Daar zouden de klachten maandag zijn verergerd, waarna de vader er bij een arts zou hebben aangedrongen dat zijn dochter werd opgenomen in het ziekenhuis.

De regionale omroep voert een tolk en vertrouwenspersoon op van het gezin die beweert dat het meisje medicijnen meekreeg en dat zij overleed, kort na de inname daarvan.

Begraven

Er is na het overlijden van het meisje sectie verricht op haar lichaam. Inmiddels is zij begraven in Deventer.

Hoewel de GZA niet ‘medisch inhoudelijk’ ingaat op het specifieke geval, meldt Lips in zijn algemeenheid: ,,Voor dit soort situaties schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd procedures voor. Afhankelijk van of er iets is fout gegaan, kan er een calamiteitenonderzoek worden gestart.’’

Volgens Lips staat de GZA in contact met de ouders.