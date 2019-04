Melkveehouder en topmodel: Joris Slagman uit Joppe is het allebei

Hij wil de eerste boer van ons land zijn die een internationaal fotomodel is. Joris Slagman (26) uit Joppe voelt zich net zo thuis tussen mooie meiden in bikini als in de stal tussen zijn tachtig koeien. ,,Calvin Klein mag bellen, dan doen we de shoot op de boerderij. Want ik laat de dames niet alleen.’’

Trots laat hij een tattoo op zijn onderarm zien. Van Ada. Een koe. ,,Ada was mijn lievelingskoe. Ze was prachtig rood gekleurd en zocht mij altijd op in de stal. Ik ouwehoerde wat af met haar. Ada was echt mijn koe. En toen moest ze naar slacht. Vanwege die nieuwe fosfaat-regelgeving. Ik was er kapot van, echt waar.’’

Joris Slagman is een bijzondere boer. Waar zijn collega’s niet met hun emoties te koop lopen laat hij vooral zijn hart spreken. Samen met zijn ouders Petra en Wim bestiert hij een melkveebedrijf in Joppe. En dat doet de 26-jarige Slagman vooral op zijn eigen wijze. ’s Zomers bivakkeert hij in blote bast tussen de koeien en probeert hij ‘zijn dames’ in beweging te krijgen door ze te berijden. ‘Ik vind het gewoon geinig om net anders te zijn dan anderen’, grijnst hij. Sindskort heeft Joris Slagman er bovendien een bijzonder baantje bij: topmodel. Hij siert covers, staat in Amerikaanse magazines en tekende onlangs een contract bij modellenbureau DC Models.

En dat begon allemaal met Ada. Slagman postte op Facebook een foto van zichzelf met zijn favoriete koe en plaatste een emotionele reactie. Binnen een mum van tijd had ie 10.000 likes en even zoveel fans. Voornamelijk vrouwelijke fans.

,,Ze boden zich gewoon aan. Niet normaal. Boer zoekt Vrouw is er niets bij. Ik zocht trouwens helemaal geen vrouw’’, zegt hij lachend. ,,Maar ik heb er nu wel eentje gevonden: sinds een paar maanden heb ik een relatie met Renee. We hebben het samen super tof. Ze werkt bij de gezondheidsdienst voor dieren. Dus ook op dat gebied voelen we elkaar goed aan.’’ Dan serieus: ,,Ik voelde me verdrietig toen Ada van ons wegging en wilde een statement maken richting al die criticasters van boeren. We moesten vanwege de verplichte fosfaat-reductie twintig koeien inleveren. Twintig koeien naar de slacht. Dat hakt er flink in en gaat je niet in de koude kleren zitten. Mensen hebben tegenwoordig hun oordeel zo snel klaar over boeren en het boerenleven. Dat we niet goed voor de dieren zorgen. Ik word daar niet goed van. Kijk, het is heel simpel. Een koe die goed verzorgt wordt, geeft melk. Een koe die niet gezond is, geeft geen melk dus zorg je als boer ervoor dat je koe het beste van het beste krijgt.’’

Zijn cri de coeur levert hem behalve aanbidding ook een fotoshoot op voor de plaatselijke boerderij-kalender ‘Horse and hunk’. ,,Dat was wel geinig. Stond ik daar met ontbloot bovenlijf in mijn spijkerbroek en op cowboylaarzen bij de tractor. Ik houd ervan er anders uit te zien dan de jongens hier uit de buurt. Nu laat ik bijvoorbeeld mijn haar groeien. Dan schreeuwen ze: ‘moet je eens niet naar de kapper?’’ Wat echter met een geintje begon, is inmiddels serieuze business geworden. Het erf van de Slagmannen verandert regelmatig in een opnameset. Joris tekende onlangs bij DC Models. Dit modellenbureau heeft behalve in ons land ook een vestiging op Ibiza. ,,Dat lijkt me vet, een shoot op Ibiza. Wie weet. Het is vooral een kwestie van de juiste mensen tegenkomen. Het is veel ons kent ons in dat wereldje. Voor nu vind ik het allemaal leuk om te doen. Sta ik tussen al die mooie meiden in bikini. Maar ik blijf gewoon mezelf hoor, doe niets waar ik geen zin in heb.’’

Als boer is hij bijzonder, als model is hij ook een outsider. Een sportschool heeft Joris Slagman nog nooit van binnen gezien, van make-up moet hij ook niet veel hebben. ,,Veel van die jongens trainen zich drie slagen in de rondte. Of hebben ingewikkelde voedingsschema’s. Wat een onzin. Ik doe daar niet aan mee. Ik heb het trouwens ook niet nodig. Ik heb gewoon geluk dat ik kan eten wat ik wil. En een biertje kan drinken, want ik houd wel van een feestje. Je leeft maar een keer. Het werk op de boerderij is mijn training. Ik hoef niet te sporten, dit werk is fysiek gezien zwaar zat. Ik vind poseren trouwens vermoeiender dan een dag hard werken op de boerderij. Na een fotoshoot ben ik doodop.’’

De ene dag op de laarzen in de stal, de andere dag shinen voor foto- en tv-camera’s, zolang het kan doet Slagman het allebei. ,,Het is hard werken op de boerderij, lange dagen maken. Mijn wekker gaat om half zes. Samen met mijn vader verzorg ik de koeien, ‘s ochtends en aan het eind van de dag opnieuw. Daarnaast werk ik bij een bedrijf dat machines voor tractoren levert. Ons melkveebedrijf is net te klein voor twee volledige inkomens. Maar ik houd ervan om de mouwen op te stropen. En die afwisseling is voor nu juist leuk. Je komt nog eens ergens, ontmoet compleet andere mensen en je bent even helemaal weg uit het boerenleven.’’

Via DC Models hoopt hij op een aanbod van een groot modemerk. ,,Ik wil de eerste boer zijn die een internationaal model wordt. Hoe vet is het als ik een shoot mag doen voor Calvin Klein?’’ Tegelijkertijd realiseert hij zich dat hij nodig is op het melkveebedrijf. Hij richtte vorig jaar een maatschap met zijn vader op en samen bouwden ze een compleet nieuwe stal voor de ruim tachtig melkkoeien, voornamelijk Holsteiners en Fleckviehs. ,,We doen het nu nog samen, daardoor heb ik ruimte voor een shoot. Of een feestje. Sinds een tijdje woon ik op mezelf, in Harfsen. Het is goed om af en toe wat afstand te nemen. Het is ook een keer klaar met werk.’’

Er komt een nieuwe generatie boeren aan, voorspelt de jonge boer. ,,Ik zie het bij mijn kameraden. Ook zij willen meer tijd voor het gezin of eens een keer op vakantie. Mijn opa en oma werkten altijd, mijn ouders ook. Aan vakantie deden ze niet. De techniek maakt het nu mogelijk om vaker van huis weg te gaan. Maar dan nog, er kan een storing in een melkrobot optreden. Je werkt met dieren, die laat je niet alleen. Als mijn ouders straks stoppen, moet ik er gewoon staan. Als Calvin Klein dan belt, doen we de shoot gewoon hier op het erf.’’

Volledig scherm Joris Slagman bovenop zijn favoriete koe Louise. © Rob Voss

Joris Slagman is, net als zijn broertje Maarten en zusje Aafke, geboren op de boerderij. Het bedrijf gaat van generatie op generatie. Joris is van kinds af aan in de stallen te vinden. Tussen de koeien. ,,Maarten en Aafke hebben niet veel met de koeien, zijn allebei iets heel anders gaan doen.’’ Als hij zou moeten kiezen tussen het modellenwerk of de koeien, dan kiest hij voor de koeien. ,,Daar ligt mijn hart, mijn passie’’, zegt hij terwijl hij een rondje door een van de stallen maakt. Binnen no time staan er tientallen koeien om hem heen. ,,Welke man kan nu zeggen dat hij tachtig enthousiaste dames heeft?’’

Hij vertelt dat hij in Louise een nieuwe lievelingskoe heeft gevonden. Louise is de nieuwe Ada. ,,Kijk, daar staat ze helemaal in de hoek’’, wijst hij op een overwegend witte Holsteiner. ,,Ze is zo lief, machtig nieuwsgierig ook. Dat zijn koeien sowieso, altijd even kijken wat er gebeurt. Louise is mijn nieuwe favoriete koe, Ik heb altijd een lievelingskoe. Dat ontstaat gewoon, ze zoeken mij op. Of juist niet, zoals Louise nu doet. Dat is ook interessant. Het lijken wel mensen.’’ Niet heel veel later zit hij bovenop de koe. ,,Ze is zo tam. De volgende stap is om samen op pad te gaan. Haar berijden lijkt me heel tof. De weg op, het dorp in. Nu staat ze stil, gaat geen kant op. Laat staan de goede kant.’’ Weer die stralende blik.

