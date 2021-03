Meneer Pannenkoek Deventer haalt tienduizenden euro's binnen met crowdfunding: ‘Als ik dit doorkom, weet ik zeker dat ik echt alles aan kan’

Werk- en celstraf geëist tegen slachtof­fers terrasaan­slag Deventer voor vechtpar­tij: ‘Het was zelfverde­di­ging’

11 maart Tegen twee van de vijf slachtoffers van de terrasaanslag in Deventer in oktober 2019 zijn vandaag cel- en werkstraffen geëist voor hun aandeel in de vechtpartij die aan de aanrijding door Roy van T. voorafging. Deventenaar Van T. moet vanmiddag bij de rechtbank in Zwolle terechtstaan voor poging tot doodslag omdat hij in de Keizerstraat inreed op vijf mensen, die daarbij gewond raakten.