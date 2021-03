Meneer Pannenkoek flyert in zijn oude bezorgwijk: ‘Ik weet dat er toekomst in mijn bedrijf zit’

Meneer Pannenkoek Deventer haalt tienduizen­den euro's binnen met crowdfun­ding: ‘Als ik dit doorkom, weet ik zeker dat ik echt alles aan kan’

15 maart Niels Eilering vecht voor zijn restaurant Meneer Pannenkoek in Deventer. In de Walstraat heeft hij afgelopen april, in coronatijd, zijn nieuwe concept geopend. Als starter komt hij niet in aanmerking voor overheidssteun, laat staan dat een bank hem bedrijfskrediet wil verlenen. Vandaar dat hij nu zijn eigen steun organiseert.