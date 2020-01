Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen ambachtelijke opleiding én werk bij Bakkerij Nollen

Rechters willen getuigen horen in meineed­zaak orthodon­tist uit Deventer

10:36 Vooralsnog blijft onduidelijk of een familielid van een ontucht plegende orthodontist uit Deventer meineed pleegde. Op verzoek van zijn raadsvrouw worden opnieuw getuigen gehoord. Dat bleek dinsdag bij de strafzaak in de rechtbank in Zwolle.