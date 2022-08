Mensen met allergie voor wespensteek hebben zware zomer, maar daar ís iets aan te doen (alleen kent bijna niemand het)

Plotseling overlijden ijsmaker Giancarlo Talamini (48) schokt familie in Deventer: ‘Hij kreeg het maar niet op de rit’

Er gaat een schok door de Talamini-families in Overijssel en Gelderland. Familielid en ijsmaker Giancarlo Talamini uit Almelo is op 48-jarige leeftijd plotseling overleden. Op de dag dat het nieuws bekend wordt, is de Deventer Boekenmarkt aan de gang. Talamini Deventer heeft de deuren gewoon open.

8 augustus