Mensen met schulden in de problemen door slechte hulp gemeente Deventer

Weer 14 jaar geëist tegen Grietje B. voor moord op Lauwie van Lies in Deventer: ‘Voor mishande­ling geen bewijs’

5 februari Grietje B. zou al meer dan dertig jaar mishandeld worden door haar partner Lauwie van Lies en dat was de reden dat ze hem in 2017 in hun woonwagen in Deventer vermoordde, zo zegt ze zelf. ,,Het was hij of ik.” Bewijs daarvoor is er echter niet. In hoger beroep werd daarom opnieuw 14 jaar celstraf tegen haar geëist.